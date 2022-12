Česká mše vánoční v Hybernii

Jaké by to byly Vánoce bez České mše vánoční od Jakuba Jana Ryby? V předvánoční čas se divadlo Hybernia promění na kostel a alespoň na chvíli se mu tak vrátí jeho původní ranně barokní podoba. Zpívat bude mimo jiné Daniel Hůlka, Daniel Klánský, nebo Michal Bragagnolo a to pod dirigentskou taktovkou Lukáše Klánského a v režii Petra Svojtky.

Představení vzniklo ve spolupráci s Třebechovickým muzeem betlémů a jsou v něm použity jeho unikátní projekce. Představení je vhodné pro celou rodinu. Vstupenky 1. cenové zóny mají přístup do zákulisí.