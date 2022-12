Den otevřených dveří do Tvořivé společnosti v Praze aneb Vánoce s TS

Už víte, co budete dělat třetí sobotu letošního Adventu? Dejte si pauzu od předvánočních povinností a pojďte se přesvědčit o tom, že čas lze strávit i jinak. Na Dnech otevřených dveří do Tvořivé společnosti budete mít možnost se dozvědět vše, co Vás na tomto globálním dobrovolnickém projektu zajímá. Čekají vás interaktivní besedy s řečníky, workshopové, ukázkové i debatní stoly na různá témata s aktivními dobrovolníky projektu. Vezměte celou rodinu, pozvěte své přátele i známé. Akce je primárně zaměřena na dospělé, děti vezměte sebou – je pro ně připraven doprovodný program. Připraveno bude rovněž drobné pohoštění a dárky.

Těšíme se na Vás 17. 12. 2022 v kulturním zařízení Domovina (tramvajová zastávka Maniny) od 14 do 20 hodin. Vstup volný, Dveře do Tvořivé společnosti otevřené.