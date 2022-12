Prožitkové malování - praktický kurz

Na workshopu prožitkového malování budeš malovat, čmárat, tvořit, tancovat a zažívat sám/sama sebe. Ve všem co namaluješ nebo vytvoříš, můžeš následně spatřit: ODPOVĚDI NA SVÉ OTÁZKY CESTU KE SVÉ VIZI, SNŮM A PŘÁNÍM ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ ODRAZ TVÉHO VNITŘNÍHO SVĚTA Malováním a tvorbou se dostaneš blíže ke svým opravdovým emocím, pocitům a nevědomým obsahům, které ovlivňují tvé prožívání, rozhodování i kvalitu okolních vztahů. To vše si prožiješ v podporující skupince, která ti nabídne nové úhly pohledu a možnosti jiné cesty. Pokud nalezneš něco, co ti již neslouží nebo nevyhovuje - můžeš se rozhodnout ke ZMĚNĚ. Když se změníš ty, začne se měnit i tvé okolí. Celý víkend se nese v přátelské a podporující energii, kde je prostor pro vše, co zrovna potřebuješ. Emoce, smích, pláč, sdílení i naslouchání - to vše patří k hlubokému prožitku a není nijak souzeno. Kreativní proces ti přinese uvolnění, zklidnění a načerpání nových sil.

U nás můžeš být tím, kým doopravdy jsi :) Workshopy nenahrazují psychoterapeutickou péči a jsou určeny pro zdravé osoby, bez akutní léčby psychického onemocnění. Tvoje původní rodina určila to, kým jsi dnes. Předala ti určité kvality, hodnoty, postoje, ale i přesvědčení a pohledy na svět. A to dokonce až tři generace zpátky. Skrze vlastní obrázky budeš moci zahlédnout vše krásné a silné, ale i vše temné nebo slabé, co ti rodina předala do vínku. Poskytneme ti důvěrný prostor k přijetí, posilnění, odpuštění, odevzdání - ke všemu, co bude na cestě potřeba. Program najdeš na naší webové stránce