Náhradní termín za 8. 2. 2022. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Americký zpěvák, rapper a skladatel nothing,nowhere. se konečně vrátí ke svým českým fanouškům. Své nové album Trauma Factory přiveze 5. prosince 2022 do Lucerna Music Baru.

Jedno z mnoha učení Lao Tzu v Tao Te Ching nám říká, že když nám bude záležet na názoru jiných lidí, budeme vždy jejich zajatci. Tomuto principu se učí naslouchat Joe Mulherin na svém novém albu Trauma Factory, prvním po třech letech, které vyšlo v únoru na labelu Fueled By Ramen. Album bylo nahráváno v jednom z nejbouřlivějších období jeho života – Trauma Factory je zvukem léčení, procesu sbírání kousků a jejich sestavování v něco trvalého, v něco, co by odolalo budoucím bouřím.

Doors 19:00 Start 20:00

VÍCE INFORMACÍ ZDE