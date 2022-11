Petra Ernyei Christmas Trio

Špičková zpěvačka Petra Ernyei zazpívá se svým „vánočním triem“ známé jazzové písně i skladby z alba To jsem já – This Is Me, které věnovala židovským autorům. Společně s kytaristou Adamem Tvrdým a pianistou Stanislavem Máchou Vám zpříjemní pozdní Štědrý večer a umožní relaxovat po předvánočním shonu.

Petru v její tvorbě inspirovaly vokalistky 50. a 60. let, kdy Amerika naplno žila jazzovou hubou – Ella Fitzgerald, Nancy Wilson nebo Sarah Vaughan. Nyní k tomu přidala originálně zpracované židovské, sefardské i muzikálové písně. Zazní tak i třeba tradiční Scalerica de Oro, slavná Papa Can You Hear Me od Barbry Streisand či hebrejská píseň Hine Ma Tov Umanaim a mnoho dalších.