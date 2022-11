Pink Floyd tribute by Czech Floyd - Vagon, Praha

PINK FLOYD SHOW V PODÁNÍ CZECH FLOYD TRIBUTE OPĚT V PRAŽSKÉM VAGON MUSIC CLUBU To nejlepší z legendárních Pink Floyd v jediné show - 30. 11. 2022 od 21.00 v Pražském Vagon Music Clubu O CZECH FLOYD: Jsme přední česká tribute kapela, která již řadu let přináší to nejlepší z nadčasové hudby skupiny PINK FLOYD.

Hrajeme po celé ČR, po dohodě i v zahraničí. Na setlistu máme téměř 30 pečlivě vybraných hitů ve více než dvouapůlhodinovém programu napříč alby vč. Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall, A Momentary Lapse Of Reason, Divison Bell, Rattle That Lock nebo Endless River. Těšíme se na vás!