Michelínovy hvězdy

Opravdu víte, co jíte?

Komedie k sežrání.

Kdesi na periférii Paříže je ulice De la Pouline. V ní jsou dvě restaurace. V restauracích dva kuchaři a hlavně dvě ambiciózní majitelky. To vše v v těsném sousedství. A ještě je tu jeden televizní pořad, pracovnice Státní Hygienické Inspekce, místní řezník a navíc jeden gurmán a degustátor... A do toho, co nevidět, vyjde nový Michelínův průvodce a v něm seznam restaurací, které dostanou michelinskou hvězdu...



Proslýchá se, že mezi z oceněnými podniky je i jedna z restaurací v ulici De la Pouline… Jenže která?



Co to udělá se sousedskými vztahy, které už tak jsou značně potrhané? Jaká tajemství obě restaurace skrývají a kam až jsou protagonisté příběhu schopni zajít?



Mrazivá a černá komedie, skutečný gurmánský zážitek...

A taky poučení o tom jak a co vařit...