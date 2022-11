Stylové “Dobrokousky” od M-Ocean: Pop-up na Kodaňské, který pomůže seniorům

Akce benefičního pop-upu Dobrokousky, která pojí dohromady síť dobročinných obchodů Sue Ryder, agenturu udržitelných události M-Ocean a květinová aranžmá od slow-květinářství PLEVEL se uskuteční v sobotním termínu 10. 12. 2022 od 10.00–14.00 hodin na adrese Dobročinný obchod Sue Ryder, Kodaňská 582/39, Praha 10–Vršovice. Agentura M-Ocean, která tvoří udržitelné eventy a události, vybírala pro pop-up na Kodaňské zboží v rámci dekorací ze svého skladu. “Uvolnili jsme ze skladu vázy, svícny a další dekorace, které naše firma s udržitelnými událostmi používala na eventech, a to pro dobrou věc, na výtěžek z adventního prodeje, které zlepší život českých seniorů,” uvedla Martina Kafková zakladatelka agentury M – Ocean, odborník na organizaci udržitelných eventů a workshopů. Se slow-květinářstvím PLEVEL navíc domluvila několik květinových vazeb, kterými část svého nabízeného zboží dozdobí. Výzdoba od PLEVELu může zároveň sloužit jako udržitelnější vánoční výzdoba, která se hodí do každé domácnosti. Cílem pop-upu je nejen získat finanční dary k podpoře potřebným – v případě SUE RYDERu tedy českým seniorům, ale i obohatit nakupující o informace, které se váží k činnosti této organizace. Lidé se u teplého nápoje tak mohou více seznámit s aktivitami SUE RYDERu, nakoupit stylové kousky a dekorace do vlastního domova, případně jako dárek, udělat si radost a zároveň si odnést dobrý pocit z toho, že mohou pomáhat.

Akce také může inspirovat k tomu, jak se dají zhotovovat pěkné a udržitelné vánoční dekorace. Agentura M-Ocean s pobočkami a organizací SUE RYDER spolupracuje již dlouhodobě. Zároveň je partnerem SDG`s – Cílů udržitelného rozvoje, mezi něž patří i podpora lokálních zdrojů. Právě propojení byznysové organizace s neziskovou organizací může být i pro jiné vhodnou inspirací. www.m-ocean.cz Sue Ryder – je česká nezisková organizace se sítí dobročinných obchodů, která od roku 1998 pomáhá seniorům a jejich blízkým ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti. sue-ryder.cz