Nesem vám noviny

Když byla Iva malá, "dali jí hrát na piáno", aby pokračovala v rodinné tradici. Jenže Ivu to nebavilo. Nedokázala zkoordinovat v rytmu obě ruce. Pokaždé, když jí maminka odváděla z "piánových" hodin, dívala se Iva do sklepního ateliéru výtvarné školy a prosila, ať jí maminka dá tam, na malování. A tak se jednoho dne stalo, že místo do piana šla malá Iva do kreslení.

*pod laskavým vedením Dany Součkové a Jany Kleprlíkové v Základní umělecké škole v Kobylisích si Iva vyzkoušela a naučila se mnoho výtvarných technik.

* po ukončení základní školy nepokračovala dál ve studiu na výtvarných školách, ale křivolaké životní cesty ji zavedly nejprve na SOU elektrotechnické v Hloubětíně a dál na SPŠ strojírenskou v Betlémské ulici v Praze

*několik let šila patchworkové hračky a dekorace pro bytový textil Bohdany Vokounové na Starém Městě v Praze

*po vystřídání mnoha profesí a zaměstnání zakotvila a již třináctým rokem pracuje ve společnosti ProCzech s.r.o. jako asistentka prodeje

*malování, kreslení a všemožné tvoření ji však provází stále, je její živou vodou, světlem, životem a nedovede si bez něj představit jediný den

* v roce 2009 začala psát zvláštní pohádky, příběhy, z nichž některé nejsou zcela smyšlené.

*drátuje koše, lucerny, netradiční šperkovnice, závěsné bytosti a drobné ozdoby

*objevila nové možnosti při malbě akrylem, ale hlavními výrazovými prostředky Ivy jsou perokresba, tužka, pastelky

* poprvé své obrázky, drobné kresby akvarelovými pastelkami, které si sama zapaspartovala, vystavila před vánoci, roku 2000, v jedné internetové kavárně na Malé Straně v Praze. Přestože tyto drobné obrázky měly velký úspěch, na další výstavu čekaly Iviny "šuplíkové" a pak i nové obrázky dlouhých dvanáct let. Tehdy je představila pod názvem Trainspotting, v Galerii Nora Praha a v roce 2017, opět v NOŘE, vystavila Iva zatím své poslední obrázky pod názvem „Pohádky“

*v roce 2018 Iva ilustrovala první československou knížku Bříško, bříško, kdo v tobě bydlí? - Bruško, bruško, kto v tebe býva? Verše příběhu o čekání na příchod nového miminka na svět vybásnila a napsala herečka a loutkoherečka, spisovatelka Miriam Pešková.

*Iva se narodila v roce 1965 v Praze. Zde také žije, pracuje a tvoří volně, pro radost lidí i svou.