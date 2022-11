The Poor (Australia) - Euro Tour 2023

THE POOER (australia), Dead Daniels Poprvé k nám zavítá, v rámci svého evropského turné 2023, zavítá nadupané (jak jinak) australské kvarteto THE POOR. Skvělý večírek pro milovníky ostrých kytarových riffů a špinavého rock´n´rollu. The Poor jsou australská hardrocková kapela, která vznikla v roce 1986 jako The Poor Boys v Darwinu v Severním teritoriu. Původní sestava byla Mark Davis na bicí, Chris Risdale na kytaru, Anthony "Skenie" Skene na zpěv a rytmickou kytaru a Matt Whitby na baskytaru. Risdale a Skene se setkali v roce 1984, když spolu chodili na střední školu Dripstone. Setkali se s Davisem a Whitbym na večírcích v Darwinu a brzy spolu koncertovali jako cover kapela. V roce 1991 se skupina přestěhovala do Sydney a později téhož roku cestovala po Spojených státech a předskakovala australským hardrockerům The Angels. V červnu 1992 James Young (ex-BB Steal) nahradil Davise na bicí a skupina vydala svou debutovou rozšířenou hru Rude, Crude & Tattooed u Sony/Columbia Records. Produkovali ho členové The Angels Rick Brewster a Bob Spencer. Asi o rok později vydali The Poor Boys své druhé EP Underfed, které produkoval Brent Eccles (také člen The Angels).

V říjnu doprovázeli skupiny ze Spojených států, Alice in Chains a Suicidal Tendencies, na australské části jejich turné. V březnu 1994 si The Poor Boys změnili jméno na The Poor, aby se vyhnuli záměně s americkou skupinou bývalého jména. Ten měsíc vydali singl „More Wine Waiter Please“ v USA, kde se umístil na 30. místě na Billboard Hot Mainstream Rock Tracks. 13. června 1994 následovali se svým debutovým studiovým albem Who Cares, které dosáhlo na 3. místo v žebříčku ARIA Albums Chart. To bylo produkováno britským Paulem Northfieldem (Suicidal Tendencies). Nahráno v Sydney a Montrealu bylo také vydáno v USA. The Poor propagovali svá americká vydání tamním turné s německými rockery Scorpions a také koncertovali po Evropě a Japonsku. Na začátku roku 1996 zahájili mezinárodní turné AC/DC. Předskakovali také Kiss a v dubnu 1998 Van Halen. V roce 1997 Younga nahradil na bicí Gavin Hansen (ex-Rattlebone) – Whitbyho přítel. Skupina vydala další singl v následujícím roce, „Simple Living“, nicméně v roce 2000 se The Poor rozpadli.

Různí členové The Poor se rozdělili do dvou heavy rockových skupin, Lump a Blackseed. Naštěstí se po čase opět dali dohromady a s novým albem vyráží na další evropské turné, které poprvé zasáhne i nás.