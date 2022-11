Expati: Vánoční speciál

Českým architektům a architektkám působícím v zahraničí dáváme prostor v rámci cyklu Expati. Za tři roky jeho fungování se toho ve světě i v životech našich přednášejících leccos proměnilo. Jaké jsou aktuální trendy ve světové architektuře, co změnila pandemie nemoci covid-19 a kdo z expatů se vrátil zpět do Česka? Hosty večera budou Jan Vranovský, Petr Štefek, Veronika Martykán, Lenka Holcnerová a Ondřej Tichý. A protože máme před Vánoci, dojde také na dárek pod stromeček – literární zpracování dosavadních expatských večerů, které do knižní podoby převedli Adam Gebrian a Eugen Liška.

Na akci je potřeba rezervace.

