Online informační schůzka: Jak nastartovat kariéru v IT od nuly?

Přihláška a přijetí do některého z našich kurzů, ať už Junior programátora/ky nebo Salesforce Specialisty/ky představuje obrovský závazek. I my to víme. Měsíce intenzivního studia ve zcela novém oboru, zahájení nové kariéry, nesčetné výzvy a překážky, které je třeba překonávat. Před tak zásadním rozhodnutím chce každý pečlivě zvážit své možnosti. Proto děláme vše, co je v našich silách, abychom ti před zahájením přijímacího řízení poskytli dostatek příležitostí spojit se s námi a ptát se. Navíc v Green Fox Academy jsme v květnu 2020 odstartovali vedle prezenčních kurzů i online kurzy. Je vůbec možné rekvalifikovat se online? Jak funguje garance pracovního umístění a jak to, že můžeš školné doplatit až po nalezení práce v IT?