Vánoční trhy na Pražském hradě

Do vánoční atmosféry se obalí i Pražský hrad a jeho okolí. Na náměstí U Svatého Jiří můžete zakoupit výrobky vybraných prodejců od 23. listopadu do 6. ledna 2023. Pondělí až čtvrtek je umožněn vstup od 9.00 do 18.00. Ve zbytku týdne poté od 9.00 do 19.00.