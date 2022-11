Veřejné bruslení v parku Folimanka

Městská část Prahy 2 zve návštěvníky na nově otevřené kluziště v parku Folimanka, které probíhá denně od středy 1. prosince od 14 hodin až do 28. 2. 2023. Kluziště by mělo být v provozu každý den od 9.00 do 20.00 v případě příznivého počasí a epidemické situace.

Vstupné: 50,- Kč / dospělí, děti 0 - 6 let zdarma, půjčení bruslí 80,- Kč

Otevírací doba: denně 9.00 - 20.00

