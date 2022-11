My Kind of Santa

Už se těšíte, co najdete pod stromečkem, a s kým strávíte letošní svátky? Proč při tom neudělat radost i někomu dalšímu? Ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům (OPU) vám přinášíme charitativní koncert, na kterém v klubu Roxy vstoupí Rest a Martin Matys, We Are Domi a The Silver Spoons.

Od svých prvních singlů jako Balkonovka si Rest během deseti let na scéně vytvořil unikátní pozici mezi předními českými rappery. Na stagi ho doprovodí jeho kolega z labelu Ty Nikdy Martin Matys. Line-up večera doplní i česko-norské uskupení We Are Domi v čele s Dominikou Haškovou, kteří letos reprezentovali Českou republiku na Eurovizi, a indierocková kapela The Silver Spoons. Ta po sérii úspěšných singlů letos vydala svůj očekávaný debut Come and Get It.

VÍCE INFORMACÍ ZDE