Vánoční výstava

VÁNOCE Z PAPÍRU VYSTŘIŽENÉ

v Betlémské kapli 2022 | 26.11.2022 – 2.1.2023

Součástí letošní výstavy "Vánoce z papíru vystřižené" bude doprovodný program. Svou tvorbu budou předvádět řezbáři, krajkáři, dráteník, košíkáři, hrnčíři, skláři a knihaři.

Výstava bude otevřena denně až od 26.11.2022 od 9 oo do 18 oo.

Jen 24.12. a 31.12.2022 od 9 oo do 14 oo,

25.12.2022 a 1.1.2023 je otevřeno od 13 oo do 18 oo.

