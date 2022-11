Vtípečky v Pracovně - Stand Up Show

Komediální skupina Vtípečky se zelím přináší své nejvypečenější vtipy do Pracovny na Žižkově. V sobotu 26. listopadu se mikrofonu chopí šestice komiků, kteří divákům naservírují vtipy ze všech sfér lidského života. „Komediální skupina Vtípečky se zelím se dala dohromady na různých open micích, což jsou večery, při nichž se mikrofonu může chopit kdokoli a zkusit si, jaké to je říkat vtipy. To, co lidé uslyší v žižkovské Pracovně, bude výběr nejlepšího materiálu, kteří vystupující dali dohromady za zhruba posledního půl roku,“ říká Ondřej Cabal, který bude večer moderovat. Spolu s ním se návštěvníci mohou těšit na další komiky, a to na Adama Korytáře, Aleše Pitrmoce, Jiřího Štrauba, Martina Černého a Erika Zahradila. „Jedná se o komiky nové generace. Lidé je ještě nemohou znát z televize nebo ze streamovacích služeb, svoji pověst si teprve budují a jsou odhodlaní se dostat mezi špičku tuzemské stand up komedie. Jsou to mladí umělci se svérázným humorem, kteří s Vtípečky se zelím absolvovali nespočet open miců v Praze i menších městech,“ přibližuje Cabal.

Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc. Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu. V tom jim pomáhají také známí a zkušení komici Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan. Členy skupiny mohou lidé pravidelně vídat v pražských podnicích Myslíš? a Ty kávo!