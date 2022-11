Viklický/Hrubý – Between Us

V srpnu roku 2020 se v Hudebním studiu České televize na Kavčích horách sešli Emil Viklický a Pavel Hrubý, aby spolu natočili album Between Us. To pak vyšlo 30. prosince na značce Amplión Records zvukového mága Alexeje Charváta. Pečlivě vypravený titul zdobí cover painting výtvarníka světového renomé Jiřího Anderleho. Novinka Between Us spojuje neobvykle klavír s basklarinetem a je dokladem mimořádného souznění dvou odlišných jazzových generací.