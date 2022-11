Ironkap + DJ Partyboi + hosté

IRONKAP a Partyboi se vrací po roce do Prahy. Po vydání alba s The Low-dead dokončují práce na EP s Mikem Trafikem z PSH. Večer zazní průřez tvorbou od Troublegangu, The Low-dead a hlavně sólové hity z alb. Návštěvníci se mohou těšit i na známé hosty.