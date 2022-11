Galavečer na Draka 2023

Pátý ročník stylové akce s bohatým doprovodným programem je tady! Pojďte společně s námi vyrazit do boje proti vzácným onemocněním. Potřetí v Obecním domě v Praze za doprovodu skupiny No Name, světelné show od Pyroterry a afterparty DJ Roxtara.

Ukažme všem, že benefiční akce nejsou jen strojené večery, ale dokáží nadchnout pozitivní energií a nadčasovou atmosférou. Web akce: https://www.galavecernadraka.cz/