Underground Comedy: Co by kdyby

Underground Comedy. Tahle skupina komiků vystupuje v Rock Café už více než sedm let a za tu dobu se tak klub stal nejdůležitější stand-up comedy scénou v Praze. Být na pódiu sám jen s mikro-fonem je sice pořádný adrenalin, ale občas je tam v záři reflektorů člověku trochu smutno. A tak teď komici přicházejí se zcela novým formátem, kterým chtějí opět dobýt vaše srdce a bránice.

Co kdyby neexistovala gravitace? Co kdyby druhou světovou válku vyhrálo Grónsko? Co kdybyste měli místo prstů na rukou pět penisů a měli uplést svetr? Taky se někdy bavíte uvažováním nad po-dobně švihlými hypotetickými situacemi? Nová show Co by kdyby? je jich plná. Dva týmy komiků se postaví proti sobě a každý z nich musí publiku popsat, jak by si s danou situací poradil. A někdy ji musí i předvést. Zcela improvizovaně, bez rekvizit, s nulovou přípravou.

