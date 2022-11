Roman Pokorný Trio

Jeden z nejlepších českých kytaristů zahraje tentokrát se svým triem. Jeho energická hudba vychází zejména z jazzového mainstreamu s bluesovými kořeny. Hudba jako hard-bop nebo soul-jazz byla nejvíce populární zejména v 50. a 60. letech, ale dodnes má své kouzlo, energii a vděčné posluchače. Zvuk a estetika tohoto stylu by se daly charakterizovat výčtem slavných alb minulosti: George Benson – Cook Book, Kenny Burrell/Jimmy Smith – Blue Bash, Grant Green – Grantstand nebo předposledním počinem R. Pokorného Brooklyn Session, které natočil v New Yorku s Patem Bianchim, Frankem Basilem a Byronem Landhamem. R. Pokorný již za svou kariéru vydal devět autorských alb a je tak právem řazen k tomu nejlepšímu, co pražská jazzová scéna nabízí. Jeho nový počin je věnován dílu Duka Ellingtona, nese název Cab To Cotton Club a vyšel v září 2018.

Roman Pokorný Hudební dráha Romana Pokorného se započala již v dětském věku. O hudbu se intenzivně zajímal od tří let a v šesti letech už hrával v rodinné kapele při různých společenských příležitostech. Nejdříve studoval hru na...