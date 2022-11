Jazz Dock Dětem: Andělé ze zapomenuté skříňky

Vánoční příběh o tom, jak adventní andělé vykonávají své povinnosti. V dnešním světě to však nemají jednoduché, současnost i tradice jim zamotají hlavy. Andělská pošta má plné ruce práce, aby nakonec dala všechno do pořádku. Pod vánoční stromeček andělská televize nadělí nemocné holčičce rozmanité příběhy a andělé jí dokonce upečou andělský koláč! Budeme si zpívat koledy, kouzelná skříňka nám odhalí mnohá tajemství a prozradí, co jsou pravé Vánoce.