Mikuláš v KC Vozovna

Do Vozovny chodí Mikuláš, který je tu pro všechny. Těší se na děti, které si přijdou vyrobit krásné vánoční ozdoby, ale také na dary pro ty, kteří potřebují naši pomoc. Přijďte si pro tramvajový perníček a staňte se sami malým Mikulášem. Během celého programu budeme přijímat hmotné dary pro ženy bez domova. Doneste teplé oblečení, ponožky, batohy, ale třeba i hygienické potřeby nebo trvanlivé potraviny. My pak celou nadílku spolu s Mikulášem zaneseme do organizace Jako doma, která pečuje o ženy bez domova.