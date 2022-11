Festival Světla: Československé spojení v lásce

Milí priatelia, pozývame Vás s láskou na Festival Svetla: Československé spojení do Prahy do Klubu Lávka Zámerom festivalu je RAdosť, spojenie, láska. Tak ako sme boli jedným štátom ako Československo, tak sme všetci na Zemi Jedným..a to Jedným ľudstvom, ktoré sa rozpomína, že to, čo nás spája je láska. A tak sa stretnime opäť ako bratia a sestry Česi a Slováci a užime si objatia, liečivý kruh, prepojenia cez srdcia. Preto má zmysel tvoriť Festivaly Svetla... Ďakujeme s láskou za spolutvorenie a za to,že s nami cítite srdcom Program, vstupenky a viac info nájdete na: https://kvetzivota.sk/