Spielraum Kollektiv: Zbytečnosti

Píše se rok 2500. Výzkumný tým se s Vámi vydává na dobrodružnou výpravu do roku 2022.

Do doby splněných snů, uprostřed dobrodružné apokalypsy, ve které jako by zhasla naděje na lepší budoucnost.

Podívejme z roku 2500 s humorem na rok 2022 a staňme se tehdejšími obyvateli Země. Všechno máme a můžeme mít víc! Kapsa plná zbytečností, kabelka, taška, obývák, celý dům! Mít, nebo nemít? Askeze nebo tanec na sopce? Jsme nevinné oběti, nebo bezohlední spolupachatelé?

​Co z roku 2022 bude nezbytné za 10 let, co za 500? Co zbývá? Odpad nebo poklad? co Vánoce? Už máte nakoupené všechny dárky?

Multimediální divadelní představení, volně inspirované českým kultovním seriálem Návštěvníci (1986, Ota Hoffman, Jindřicha Polák).