Farby Folk Fest Volume 1

Večírek akustických srdcí za krásné symbolické vstupné 100kč. Můžete se těšit na folk, blues, folk-punk potažmo akustický rock. Vše proběhne v podpalubí lodi Kamina Boat. Vystoupí: Folkchester United - https://www.facebook.com/FolkchesterUnited Krásní křehcí lidé smíchovského typu hrající Premier League pražského folku. Miláčci publika, Vesmíru i Matky Země střídající nízký hospodský humor s filozofickou genialitou. Po dlouhém zrání na dně vypité lahve vibrují na frekvencích lásky. Ukulele Jack - https://www.facebook.com/pseudofolksmichov https://www.youtube.com/watch?v=jSYb66CI2Io Infantilní písně s filozofickým přesahem, smíchovský pseudofolk se sudetskými kořeny, 4 struny, 3 akordy, 2 rytmy a 1 poloha hlasu, to vše je Ukulele Jack... Tom77 - https://www.facebook.com/profile.php?id=100065134825513 https://www.youtube.com/watch?v=rhJwKfeIEOY Každej by chtěl hrát folkpunk, ale málokdo má takovou sílu na mlácení do kytary jako tom77... Struny, třísky, sliny a piva budou lítat vzduchem!! Empedoklův Střevíc - https://www.facebook.com/empedokluv.strevic.1 https://www.youtube.com/watch?v=Wk4TFPgbOIA Název zastřešující sólové hudební projekty Vojty Kouřímského.

Na pódiu většinou vystupuje sám s kytarou, občas zazní i pár básní. Edák bez Bikin - https://www.facebook.com/profile.php?id=100087374560184... Frontman kapely Bikini Karneval se svým akustickým sólo projektem