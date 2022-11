Mexická party v džungli s Padre Azul Městská džungle v Praze vám přináší mexickou party pro všechny milovníky tequily! Když se setkají kvalitní barmani z The Monkey Baru s tou nejlepší značkou tequily Padre Azul, není nad čím přemýšlet a dorazit do baru ve středu 30. listopadu 2022. Na co se můžete těšit? - Fiesta Mexicana v plném proudu - Speciální tequilové koktejly pouze pro tento večer - Mexické Tapas - Barman na guestshift od Padre Azul - Latino DJ VSTUP ZDARMA The Monkey Bar The Monkey Bar je první městská džungle v centru Prahy vedle Václavského náměstí. Tento koktejlový bar je díky zkušenému barmanskému týmu předurčen k tomu, aby přinášel štěstí v každé sklenici.

Zde vstoupíte do světa špičkových spritů, nasajete nejnovější trendy v mixologii a díky velmi uvolněné atmosféře se budete cítit jako doma. Bar láká hosty také svým vytříbeným designovým interiérem a prostornou zahrádkou se zastřešením a vytápěním. Padre Azul Tequila Padre Azul se tradičně vyrábí v mexickém Jaliscu. Vyrábí se ze 100% ručně vybrané modré agáve a je známá svým jemným a mírným aroma. Značka nabízí 3 kategorie Silver, Reposado a Añejo, které jsou vyráběny podle nejvyšších požadavků a kritérií kvality indelicate revolutionary. Tequila je vysoce ceněna znalci a hojně zastoupena v evropských party hotspotech a špičkových gastronomických zařízeních. Rezervace doporučena. www.monkeybarprague.com