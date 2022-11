Skotsko — země tisíců hradů a drsné vysočiny

Země tisíců hradů, drsné vysočiny a tajemstvím opředených příběhů! Vstupte s námi do mlhou zahalené mystické země, v níž lze na každém kroku ucítit jak drsnou krásu přírody, tak i zažít vřelé pozdravy domácích. Skotsko je zkrátka snem cestovatelů, v němž se mísí všechno, po čem touží: od mírně zvlněné krajiny až po majestátní štíty, větrem ošlehané ostrovy, rozlehlá jezera, divoké severní a západní pobřeží, pohádkové a temné hrady, přitažlivá města i příjemné ospalé vesničky, chaloupky, v nichž se topí rašelinou, milé a pohostinné lidi, jež vyvrací pověry o lakomých a skrblivých Skotech. O nekonečných možnostech této země nám povypráví cestovatel Adrián Drugda. Těšíte se, aye? Mgr. Adrián Drugda Cestování ho fascinuje odnepaměti a posledních více než deset let se mu věnuje profesionálně, hlavně jako průvodce. Adrián procestoval téměř 70 zemí a mnohé z nich navštívil doslova desítky krát. Jeho cestovatelskou vizí je představit svět co možná nejobjektivněji a nepřibarveně. Má výbornou angličtinu a španělštinu, domluví se i německy a francouzsky. Adrián věří, že největším nepřítelem cestování je stres, uzavřenost a nedostatek vnitřní pokory. Kromě cestování se také věnuje psaní článků a přednáškám.