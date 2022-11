Koncert Jeremy Winston Chorale ve Westfield Chodov

Jeden z nejznámějších gospelových sborů na světě, který je držitelem prestižního ocenění a vystupoval v Bílém domě, The Jeremy Winston Chorale zahájí své evropské turné koncertem v obchodním centru Westfield Chodov. Koncert s názvem „The Blues Brothers“ ve Westfield Chodov odstartuje 15. listopadu v 18 hodin před prodejnou Peek & Cloppenburg. Zazní známé skladby jako Gimme Some Lovin’ nebo Who’s Making Love z komediální filmu The Blues Brothers režiséra Johna Landise.

Chybět ale nebudou ani vánoční písně. Do Westfield Chodov se sbor vydá ve složení: dirigent Jeremy Scott Winston a sólisté Candace Potts, LaVonte Heard a William Ramsey. Energický pěvecký soubor doprovodí český The Loop Jazz Orchestra a desítka nápaditých tanečníků s několika originálními choreografiemi. Nenechte si ujít tuhle funky, old school jazzovou atmosféru!