Andrea Šulcová – Křest nového alba

Mladá zpěvačka Andrea Šulcová vydává 25. listopadu 2022 debutové autorské album "Opportunities". Její suverénní hlasový projev a autorský rukopis jdou ruku v ruce s tím nejlepším ze současného amerického písničkářství. Ve dvanácti vlastních anglicky psaných písních se mísí vlivy současného folku i popu. Producentem alba je Petr Ostrouchov a členy kapely jsou spolu s ním muzikanti z okruhu Blue Shadows – kytarista Josef Štěpánek, basisté Jaromír Honzák a Matěj Belko, bubeník Martin Novák a pianista Vít Křišťan, kteří se podíleli na nedávných albech Vladimíra Mišíka nebo Mirka Kemela a z nichž někteří jsou též členy Andreiny koncertní kapely.

Ve svých písních Andrea reflektuje velmi osobní a intimní prožitky z posledních čtyř let svého života, během nichž překonala vážnou nemoc a na delší dobu musela pozastavit svoji profesní činnost. “Album je přirozeným vyústěním období, kdy se potřeby člověka sníží na úplné minimum, kdy se rodina i přátelé dokáží semknout, poskytnout láskyplnou náruč a kdy v sobě člověk začne zcela přirozeně a nerušeně objevovat to, co by v hloubi duše opravdu chtěl.”, říká o vzniku svých písní.