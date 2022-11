Seminář: Sourozenecká rivalita - příchod nového člena do rodiny

Čekáte druhé miminko, okolí vám gratuluje a přeje jen to nejlepší. Vy se těšíte, ale možná, že se objevují i jiné pocity…

Radost střídají obavy? Jak to zvládnu já? My? Co naše první dítě? Žárlivosti mezi sourozenci se těžko vyhnete, ale skoro vždy je možné pomoci dětem vytvořit si mezi sebou pouto, které bude silnější než přirozená žárlivost. Rodiče mohou výrazně ovlivnit formování sourozeneckého vztahu. Podíváme se společně na to, jak připravit vaše první dítě na příchod sourozence. Jak můžeme pomáhat dětem vyjádřit potřeby a pocity bez násilí. Čím můžeme naopak rivalitu mezi dětmi posilovat. Jak vytvořit rodinné prostředí založené na spolupráci a respektu. Seminář sourozenecká rivalita inspirovaný stejnojmennou knihou autorek A. Faber a E. Mazlich.

Lektorka: Mgr. Pavla Chlumská – psychoterapeutka, lektorka a matka dvou synů. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě, kurz rodinného poradenství v Prev-centru, kurzy arteterapie, sandtray terapie, krizové intervence, biosyntézy a řadu dalších seminářů a workshopů v oblasti psychoterapie, poradenství a výchovy dětí. Je frekventantkou výcviku v interaktivní rodinné terapii.

Seminář se uskuteční v pondělí 14. listopadu 2022 od 16.00 do 18.00 hodin.

Cena: 150 Kč

Přihlásit se můžete zde: https://rc-klubk2.webooker.eu/Actions nebo u Marty Budinové na tel. č. 728 660 426 či e-mailu: marta.budinova@klubk2.cz.

Vaše děti jsou u nás vítány. V ceně je zahrnuto hlídání dětí zkušenými lektorkami.