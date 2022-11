The Lumineers v Praze

V první řadě bychom vám chtěli společně s týmem The Lumineers poděkovat za trpělivost. Přeorganizovat takto rozsáhlou tour nebylo jednoduché, o to větší máme radost, že konečně známe nový termín pražského koncertu. The Lumineers přivítáme ve Sportovní hale Fortuna na pražském Výstavišti 7. června 2023. Vstupenky na nový termín budou v prodeji od 11. listopadu.

Na koncertech americké skupiny The Lumineers je něco až magického, stále máme v paměti, jak během posledního pražského vystoupení zpěvák a skladatel Wesley Schultz procházel během koncertu přímo mezi fanoušky ve vyprodaném Foru Karlín a jednohlasně s nimi zpíval hitovku Ophelia. Tahle na Grammy dvakrát nominovaná folkrocková skupina z amerického Colorada napsala podobně velkých hitů hned několik, včetně nejznámějšího Ho Hey.

