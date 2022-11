Konvice na čas

Pozvánka na výstavu slovy autorčiny blízké kamarádky:

"Hanku znám už několik let. Kdyby se mi chtělo, dokázala bych to spočítat, je to ovšem zbytečné, nedůležité. Je ale asi troufalé o někom říct, že ho člověk zná… znám její obrazy, její fotky, její způsob cvičení tai-chi, její způsob naslouchání, její způsob vyjadřování. Je tohle všechno Hanka nebo není? Ano i ne. A to všechno, co jsem jmenovala, bez ohledu na to, zda to je či není celá Hanka, má jedno společné: jemnost. Při pohledu na její obrazy se o tom každý může přesvědčit sám. Šárka"

Výstava je zdarma a je přístupná v pondělí, v úterý a ve čtvrtek: 14:00 – 19:00.