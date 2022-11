Jazz Dock Dětem: Hadráček a létající svetr

Jak je to možné, že svetr, který zapomněl kluk Tonda na pískovišti, najednou létá jako pták? To ten jeho nový kamarád. Vypadl z knížky a teď se dějí věci! Takže hurá, poletíme do světa. Jenomže… o čem byla ta pohádka v knížce… nevylezl z ní ještě někdo? Spousta písniček a nenadálých zvratů. Protože sedět doma je sice bezpečné, ale taky pěkná nuda.