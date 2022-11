Markéta Irglová

Poté, co Markéta letos absolvovala ve Spojených státech superúspěšné turné s Glenem Hansardem a Swell Season (návrat po deseti letech) a v létě nezapomenutelné vystoupení v Gongu na Colours of Ostrava, dorazí před Vánocemi i do moravské a české metropole. Na pouhých dvou speciálních předvánočních koncertech v ČR zazní i sváteční opus Magdalena,

Markétin osobitý přinos do světa adventních písní. O doprovod se postará mj. v Irsku usazený český kytarista a skladatel Petr Mos a především smyčcové těleso Jihočeské filharmonie.

VÍCE INFORMACÍ ZDE