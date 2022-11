Aqua aerobik v Juklíku

Cvičení ve vodě je znovu čím dál oblíbenější. Nejen, že se s ním dostanete rychle do kondice, protože je náročnější než cvičení na suchu, ale navíc se jím nepřetěžují klouby a posiluje kardiovaskulární systém. Jeho velkou výhodou je i to, že si při něm krásně promasírujete celé tělo a rychle odbouráte případný stres. Na lekce aqua-aerobiku se můžete nově vydat do krásného příjemného bazénu Baby Clubu Juklík na Praze 5.

Lekce aqua aerobiku pod dozorem zkušené instruktorky si můžete vyzkoušet v Baby Clubu Juklík na Praze 5, kde najdete komorní prostředí a příjemný bazén s teplou vodou. Nově tady otevírají večerní lekce o nedělích 13. a 27. listopadu a 11. prosince. Probíhat budou od 19.00 do 20.00 hodin pod vedením zkušené instruktorky Zity s dlouholetou praxí.

Ve všední dny si můžete do Juklíku přijít aqua aerobik vyzkoušet v pondělí (20.00–21.00) a ve středu (18.30–19.30, 19.30–20.30) a – ačkoliv se jedná už o rozběhlé kurzy – nastoupit můžete i v jejich průběhu.

Baby Club Juklík je dětské plavecké centrum, které je od roku 1988 průkopníkem v metodice kojeneckého plavání a konzultantem při tvorbě jeho hygienických norem. Dnes provozuje několik bazénů, a kromě plavání pro nejmenší nabízí kvalitní plaveckou školu pro starší děti, plavání pro těhotné, aqua-aerobic a zábavné i vzdělávací aktivity pro rodiny.

Termín: 13. a 27. 11. a 11. 12. 2022, 19.00–20.00

Místo: Baby Club Juklík, U Jezera 2031, Praha 5

Kontakt: e-mail: akce@juklik.cz, tel.: 251 610 441

Více na www.juklik.cz