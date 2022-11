Český rozhlas Jazz Fest 2022

Český rozhlas již tradičně pořádá ve spolupráci s Jazz Dockem podzimní jednodenní festival, který je nahráván a bude následně odvysílán v rámci EBU. V průběhu večera vystoupí tři skvělé kapely:

Trio Grande 2.0 (UK/IL/USA) – exkluzivní mezinárodní trio, které tvoří britský saxofonista Will Vinson, izraelský kytarista Gilad Hekselman a americký bubeník/basista Nate Wood. Ve své první inkarnaci s bubeníkem Antoniem Sanchezem skupina vydala eponymní debut, který se setkal s lavinou uznání kritiky. Nová verze tria se připravuje na nabité turné na podzim 2022 a později během roku půjde do studia natočit nové album, které bude stejně jako první deska obsahovat hudbu všech členů kapely. Gilad Hekselman – g; Will Vinson – sax, keys; Nate Wood – dr,b.

Enemy (UK/SWE) – špičkové britsko-švédské trio, které hraje velmi originální hudbu s velkou mírou komplexnosti. Ačkoli skladby jsou plny rytmických a dynamických proměn, neztrácejí tah, energii a mnohdy až zuřivou intenzitu. Může za to rytmika, která nejenže hardbopově či jazzrockově uhání, ale také evokuje lámané elektronické beaty. Kit Downes – p; Petter Eldh – b; James Maddren – dr.

S.V.A. Trio – formace tří renomovaných muzikantů s velkými multižánrovými zkušenostmi, kteří se rozhodli zaměřit výhradně na vlastní, autorskou hudbu. Takovou, která v sobě bude reflektovat naše společné hudební vlivy a zároveň se stane reakcí na život uvnitř velkoměsta – hudebním stylem Urban fusion. Alexey Aslamas – housle; Vladan Malinjak – viola; Šimon Marek – cello.