Ciao Lucifer (NL) | Alex Kelman | Homeoffice

Ciao Lucifer (NL, indie-pop) https://www.facebook.com/ciaolucifer Video ►►► https://www.youtube.com/watch?v=gFT6KIrwLDc https://www.youtube.com/watch?v=iKVCC4crE-U Music ►►► https://spoti.fi/2Svxf1p Duo z Nizozemska, předvádění naprosto neuvěřitelného indie-popu s humorem a přímými živými vystoupeními. Letos kapela vydala nové album Good News na V2 records. V každé recenzi, kterou obdrží, se vždy vrátí jedno slovo: energie. Syrová poctivost jejich kompaktního duo-sestavu kytary a bicích vytváří dokonalý zvuk pro neodolatelné groovy. Indie-pop s nádechem, jako kdyby Vampire Weekend prohrál píseň Beatles na svatbě The Kills. Alex Kelman (post-punk, electronic) https://www.facebook.com/alexkelmanband Video ►►► https://www.youtube.com/watch?v=H26DA9K6CZs https://www.youtube.com/watch?v=yqdmsjWCnTg Music ►►► https://alexkelmanband.bandcamp.com Umělec a zvukový producent Alex Kelman - hudební výstup je směsí nádherně hlučných kytar, chytlavých tanečních vyhrávek a strhujících syntezátorů, navrstvených strhujícím vokálem. Alex Kelman vydal 2 kompletní alba, odehrál více než 200 koncertů po klubech a festivalech v Evropě, Číně, Jižní Americe. Homeoffice (indie-rock) https://www.facebook.com/homeofficemusic/ Video ►►► https://www.youtube.com/watch?v=59Qu3XoQ178 https://www.youtube.com/watch?v=dm9qxWcLjms Music ►►► https://distrokid.com/.../homeoffice/one-word-small-letters Pražsko-ruská čtveřice posouvá hranice toho, co to znamená indie-rock. Chytlavé kytarové songynasáklé elektronikou se v melancholii netopí, ale elegantně plavou a především příjemně plynou.Prvotní chladné pocity z jejich hudby brzy střídávřelost spojená s domácí pohodou, která ostatněinspirovala kapelu k názvu homeoffice. Téměř taneční song "Habits", rockově dravá "Feel It Here" aambientní "Init" skvěle ilustrují žánrový rozptyl nadějné čtveřice. Kytarovky nejsou mrtvé, pokud jemáte čímoživit, což homeoffice zvládají velmi dobře. VSTUPENKY GOOUT: 277,- https://cutt.ly/fBoHQv0 na místě: 350,-