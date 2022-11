Zdraví, prevence i zábava: Metropole Zličín bude o víkendu patřit mužům

Prevence mužského zdraví je ve společnosti často opomíjené téma, proto si na první listopadový víkend připravila Metropole Zličín v rámci Movemberu akci zaměřenou právě na tuto problematiku. Na stánku organizace Loono se zájemci dozví mnoho podnětných informací o prevenci a diagnostice rakoviny prostaty, ale i o dalších tématech. Návštěvu obchodního centra pak zpříjemní i degustace prémiových rumů, výstava motocyklů a netradiční soutěže. Zároveň bude po celý víkend probíhat velká slevová akce k oslavě 20. narozenin Metropole Zličín. Organizace Loono je týmem mladých lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů, kteří věří, že by se neměli pacienti pouze léčit, ale vést k prevenci nejrůznějších onemocnění. Potíže s prostatou trápí 40 % mužů a v Metropoli Zličín se proto 4. a 5.11. od 14 do 18 hodin zájemci dozví jak na prevenci, včasnou diagnostiku rakoviny prostaty nebo jak se starat o svá varlata. Kromě odborné tematiky se mohou návštěvníci první listopadový víkend těšit také na ochutnávku prémiových rumů, prohlédnout si vystavené Harley-Davidson motorky nebo vyhrát tradiční nalepovací Movembrové knírky. To ale není všechno, zákazníci Metropole se budou moci zúčastnit i soutěže ve visu na hrazdě nebo zatlučení hřebíku do špalku na jeden úder a vyhrát zajímavé ceny. Metropole Zličín letos také slaví své 20. narozeniny, a proto si pro všechny své návštěvníky připravila slevy ve vybraných obchodech.

Slevovou knížku se slevovými kupóny je možné získat od hostesek, které se od 4. do 6. 11. budou procházet po pasáži v Metropoli Zličín. Tento rok poprvé je možné si slevovou knížku stáhnout do mobilního telefonu a prokázat se tak slevovým kupónem na dané prodejně. Více informací na www.metropole.cz