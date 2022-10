Isara a hosté – křest CD Na vlně

Isara a její hosté Iva Marešová, Aliaksandr Yasinski, Ondřej Vařil a Martin Medek ve čtvrtek 10. listopadu v Divadle Za plotem společně pokřtí nové CD Na vlně.

Blíží se den, kdy se prý všechno změní. Aspoň tak to říká Vašek Pohl z Isary. :-D Je to den, kdy v Divadle Za plotem v pražských Bohnicích pokřtíme naše nové CD s názvem Na vlně.

Muzika je skvělá věc. Dokáže dojmout, nadchnout nebo i přivést do stavu, kdy zapomenete na všechno ostatní a jen se jí a pocity z ní necháváte unášet. Je stvořená k tomu, abyste si ji užívali s dalšími lidmi, s kterými jste „na stejné vlně“. Pokládáme za čest a štěstí, kolik jsme takových lidí potkali. I to, jak nás i naši muziku podporují. Rádi bychom, aby si s námi a našimi hosty Ivou Marešovou, Aliaksandrem Yasinskim, Ondřejem Vařilem a Martinem Medkem tenhle pro nás výjimečný večer přišli užít. A aby byl tenhle večer po všech stránkách skvělý, ozvučení a osvětlení koncertu obstará Kája Dřínek z … another sound a celým večerem vás bude provázet Míra Ošanec.

Ve čtvrtek 10. listopadu od 19:30 se na vás v Divadle Za plotem těší Isara a její nové CD Na vlně.

Vstupenky za 220 Kč je možné zakoupit v předprodeji na odkazu https://www.webticket.cz/akce/54843 nebo přímo na místě.