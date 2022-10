Otevřené dveře u sv. Vojtěcha

Rádi bychom pozvali všechny, kteří mají rádi historii a hudbu, do areálu kostela a farní budovy u sv. Vojtěcha. Je možno vidět řadu běžně nepřístupných prostor i předmětů (například zjistit, jak fungují varhany, co je uloženo v sakristii, co ukrývají farní sklepy…). Zváni jsou všichni lidé dobré vůle, vstupné je dobrovolné (dar ve prospěch budování komunitního centra sv. Vojtěcha). Pozvěte svoje známé a přátele. Zahájení vždy v 15 hodin v kostele, doba trvání cca 90 minut. Termíny: neděle 30. 10., neděle 20. 11., středa 28. 12.