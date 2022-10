Pojem a význam psychospirituální krize jsou široké veřejnosti téměř neznámé, často o nich neví ani ti, kteří ji prožívají. Ale počet lidí s touto zkušeností výrazně narůstá. Psychospirituální krize přichází náhle a nečekaně – daný člověk je ohromen i zmaten neobyčejnými prožitky. Má výrazné a překvapivé změny vnímání, vědomí, emocí, například opouští vědomím své tělo, má vnitřní vize, vnímá různá světla, energie ve svém těle i ve vesmíru, často má i neobvyklé tělesné prožitky. To vše může být chvílemi i opojné, ale i dlouhodobě nepříjemné až nesnesitelné a člověk pak přestává fungovat v běžném životě, jeho okolí neví, co se s ním děje, a problém se často a zbytečně řeší psychofarmaky a pobytem na psychiatrii. O co se jedná a jak takovou zkušeností co nejlépe projít, nás ve filmu seznámí zkušení odborníci – Stanislav Grof, Michael Vančura, Milan Hrabánek a další. Se strhující upřímností se o svou zkušenost ve filmu podělí i lidé, kteří psychospirituální krizí prošli.

Beseda s odborníky na psychospirituální krizi

