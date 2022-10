Co se děje v hlavě mladého člověka, který prožívá depresi? A existuje cesta, jak se dostat z těchto stavů ven? O tom vypráví autobiografický animovaný snímek Tmání, který k zobrazení autentických zážitků využívá virtuální realitu. V tematické výtvarné instalaci v DOXu jsou návštěvníkům k dispozici čtyři VR brýle. Stačí si je nasadit, usednout do speciálních křesel a vydat se tak do vesnice jménem Tmání.

