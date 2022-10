Brandt Brauer Frick Ensemble

Berlínští průkopníci elektro-klasiky přivážejí na Prague Sounds početný ansámbl, aby představil jejich proslulé skladby v akustickém provedení.

Daniel Brandt, Jon Brauer a Paul Frick jsou klasicky vzdělaní hudebníci z Berlína, kterým průkopnická práce v oblasti elektroniky přinesla mezinárodní uznání. Jejich tvorbu, která vnáší do elektronické sféry přísnost klasického muzicírování, popsalo BBC jako „hudbu koncertních sálů pro klubovou generaci“. Jako trio na sebe upozornili debutovým albem You Make Me Real (2010), na němž představili minimalistickou tvorbu ovlivněnou technem, přičemž nezapřeli své hudební kořeny, když mezi elektronickými prvky zněl klavír, zvonkohra i bicí. Výsledkem byla hudba působící industriálním, tanečním dojmem, jíž organičtější prvky zároveň dodávaly duši.

