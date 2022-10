Filmy art brut

Další ze série doprovodných programů k výstavě (Ne)Moc představí film režiséra Arthura Borgnise Věčnost nemá dveře, kterými by se dalo uniknout (Eternity Has no Door of Escape). Projekce nabídne dokument přibližující svět filmařů kategorie art brut, následná diskuze se zaměří na téma moci, nemoci a bezmoci v této tvorbě.

Hosté: Terezie Zemánková, kurátorka výstavy (Ne)Moc a Arthur Borgnis, dokumentarista

