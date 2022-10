Queer icon Mykki Blanco se na podzim vrací do Prahy s novou přelomovou deskou Stay Close To Music. „V jeden moment mi došlo, že vlastně nevím, jak moje hudba zní bez jakékoli přímé vnější reference a kontextu. A bylo na čase to změnit.“

Mykki na nové nahrávce vstupuje na neprobádané území: střemhlav a sebevědomě objevuje svůj vlastní originální sonický svět a bourá všechny principy, na nichž jejich hudba doposud stála. Dynamické zvukové krajiny, mlhavé organické textury a živá instrumentace, spolupráce s MNEK, Michaelem Stipem z R.E.M., ANOHNI či s Jónsim z Sigur Rós. „S příchodem Stay Close To Music mám pocit, že dělám tu nejzajímavější a zároveň nejautentičtější hudbu své kariéry.“

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE