18. 12. 2022 – NEDěLE, 19:00

NOVOMĚSTSKÁ RADNICE

V4 VIOLONCELLI

Hudba středoevropského region zemí V4

Koncert u příležitosti předsednictví Slovenské republiky zemím V4 pod záštitou J. E. Rastislava Káčera, mimořádného a zplnomocněného velvyslance v ČR a ve spolupořadatelství Slovenského institutu v Praze

Jiří BártA, ditta rohmann (HU), aleksandra ohar (PL), JOzef lupták (SK) – violoncello

Marek Kopelent (1932): Cantus Rogans pro sólové violoncello

Miklós Kocsár (1933): Variace na Sonátu pro violoncello

Zoltán Kodály (1862-1967): Sonáta pro sólové violoncello, 3. věta Allegro molto vivace, op. 8

Krzystof Penderecki (1933): Capriccio per Siegfried Palm

Witold Lutoslawski (1913-1994): Sacher Variations

Vladimír Godár (1956): „O, Crux“ meditace pro sólové violoncello dedikované J. Luptákovi

Józef Lupták (1969): Improvizace – Three in One

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Preludium ze Suity G dur pro violoncello sólo, BWV 1007 (bonus)

Violoncello je nástrojem, který (snad kromě houslí) nejvýrazněji reaguje na vývojové proměny kantabilní složky i melodicko-harmonické podoby sólové tvorby. Čtyři vynikající violoncellisté ze čtyř zemí V 4 předkládají výběr toho nejlepšího z tvorby autorů své země. Skladbu Cantus Rogans M. Kopelenta ze stylového okruhu Nové hudby, zkomponovanou na žádost dnešního interpreta, dokonale vystihuje její podtitul – prosebný zpěv. Ditta Rohmann provede Variace na Sonátu od M. Kocsára, inspirované Kodályho erbovním dílem violoncellové literatury a závěrečnou část této geniální skladby, jež pomyslně otevřela violoncellu dveře do 20. století. Změnu tradiční zvukově technické a výrazové představy o violoncellu přinesl vývoj hudby 2. poloviny 20. století. Přispěli k němu i někteří interpreti, jako např. S. Palm, jemuž dedikoval své rozmarné Capriccio K. Penderecky. Stejně unikátní je i variační skladba W. Lutoslawského, pojmenovaná po propagátorovi hudby 20. století. Za jejím vznikem stál cellista M. Rostropovič. Slovenskou hudbu reprezentuje Vlad. Godár a interpretační umění spřízněného violoncellisty J. Luptáka. Podtitul Godárovy skladby (meditace) vystihuje i charakter jeho díla, v němž se pojí vztah k minulosti se zvláštní expresí, oscilující mezi dvěma výrazovými póly. Specifikou Luptákových tvůrčích kreací jsou improvizace, při nichž kromě nástroje užívá i hlas a vokální perkuse. Na závěr zazní část sólové suity J. S. Bacha, základního kamene violoncellové literatury,

Cenové kategorie: 700,-/500,-/350,-