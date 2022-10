Praha Rudolfa II. (2/2)

U příležitosti 470. výročí narození a 410. výročí úmrtí císaře Rudolfa



Zamiřte do ulic rudolfínské Prahy do doby podivínského císaře, který z města

nad Vltavou svou přítomností a svéráznou osobností udělal opravdové rušné evropské

středisko, kde měli na růžích ustláno umělci, výtvarníci, malíři, sochaři, architekti,

obchodníci, vědci, astronomové, astrologové, alchymisti, ale i prachobyčejní šarlatáni.

Podívejte se, kde monarcha žil, kam utíkal před panováním, kde se kochal svými

sbírkami, kde pro něj vařili elixír mládí; seznamte se se stavbami, do nichž v Praze a

na samotném královském hradě investoval, nebo které v jeho době na sklonku

renesance vznikly.

Díl druhý: Hradčany, Bubeneč

...příběhy v souvislostech.

Nutná rezervace na tomas.kryl@email.cz.