Jak Vltavská filharmonie promění Prahu?

Co všechno nabídne nové filharmonie? Na jaké aktivity bude možné využít budovu i její okolí? Komu všemu může filharmonie sloužit? Jak moc promění nové kulturní centrum v Holešovicích Prahu? A co zeleň? V květnu byl vyhlášen vítěz mezinárodní architektonické soutěže o podobu Vltavské filharmonie, vítězem se stal návrh dánského studia Bjarke Ingels Group (BIG). Nyní přichází čas na postupné dopracování návrhu do jeho finální podoby, do které může přispět svými podněty i veřejnost. Tématem bude veřejný prostor v budově i před ní, zeleň nebo přístupnost. Přijďte s autory z ateliéru BIG diskutovat o tom, jaká má být nová filharmonie a její okolí.

Akce probíhá v angličtině a je tlumočena do češtiny.

VÍCE INFORMACÍ ZDE